Панарина признали второй звездой дня в НХЛ

В матче против "Флориды" форвард забросил две шайбы и сделал результативную передачу

Редакция сайта ТАСС

Форварды "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин и Мика Зибанежад © Carmen Mandato/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В матче "Зимней классики" против "Флориды" (5:1) Панарин забросил две шайбы и отдал голевую передачу. Встреча проходила на стадионе бейсбольной команды "Майами Марлинз". Панарин довел число очков, набранных в матчах НХЛ на открытом воздухе, до 7 и сравнялся по этому показателю с канадцем Джонатаном Тэйвзом, американцем Джеймсом ван Римсдайком и шведом Хенриком Зеттербергом.

Первой звездой игрового дня был признан шведский нападающий "Рейнджерс" Мика Зибанежад. В игре с "Флоридой" он забросил три шайбы и сделал две голевые передачи. Он оформил первый хет-трик в истории "Зимней классики".

Третьей звездой дня стал американский защитник "Миннесоты" Куинн Хьюз, в гостевой игре с "Анахаймом" (5:2) он отдал четыре голевые передачи.