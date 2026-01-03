Панарина признали второй звездой дня в НХЛ
НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В матче "Зимней классики" против "Флориды" (5:1) Панарин забросил две шайбы и отдал голевую передачу. Встреча проходила на стадионе бейсбольной команды "Майами Марлинз". Панарин довел число очков, набранных в матчах НХЛ на открытом воздухе, до 7 и сравнялся по этому показателю с канадцем Джонатаном Тэйвзом, американцем Джеймсом ван Римсдайком и шведом Хенриком Зеттербергом.
Первой звездой игрового дня был признан шведский нападающий "Рейнджерс" Мика Зибанежад. В игре с "Флоридой" он забросил три шайбы и сделал две голевые передачи. Он оформил первый хет-трик в истории "Зимней классики".
Третьей звездой дня стал американский защитник "Миннесоты" Куинн Хьюз, в гостевой игре с "Анахаймом" (5:2) он отдал четыре голевые передачи.