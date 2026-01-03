Филатов: шахматный мир устал от дискриминации РФ по политическим причинам

Глава Федерации шахмат России отметил, что в 2025 году российские шахматисты установили несколько исторических рекордов

Редакция сайта ТАСС

Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шахматный мир устал от дискриминации по политическим причинам, поэтому большинство стран желает полного возвращения сборных России. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

"Если говорить об итогах ушедшего года, то у нас были спортивные достижения, которыми может гордиться страна, - сказал он. - Самым главным считаю, что шахматный мир поддержал нас - 61 страна проголосовала за полное снятие рестрикций с наших команд, за то, чтобы все наши команды участвовали в соревнованиях без ограничений, с флагом и гимном. Международная шахматная федерация (FIDE) консультируется с Международным олимпийским комитетом (МОК), но голосование показало, что мир устал от дискриминации по политическим причинам".

Заседание генассамблеи FIDE состоялось в середине декабря в видеоформате. За отмену всех ограничений против российских шахматистов проголосовал 61 делегат, против - 51. После этого большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян до всех соревнований под нейтральным флагом. Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата легальны и действительны, но организация будет консультироваться с МОК.

"Также мы установили несколько исторических рекордов в 2025 году: выиграли Шахматную олимпиаду до 16 лет, причем сделала это самая молодая команда в истории, и она выиграла все матчи без исключения. Второе, наши ребята выиграли Шахматную олимпиаду среди людей с ограниченными возможностями. Третье - победа на чемпионате ШОС. Впервые в истории у нас было представлена сама молодая национальная команда. Средний возраст - 15 лет, и они выиграли золото. Ну и, конечно, триумфальное возвращение на международную арену и победа женской сборной на чемпионате мира", - подчеркнул глава ФШР.

Филатов отдельно отметил выступление Александры Горячкиной в 2025 году. "Это был блестящий сезон для нее, - сказал он. - Она отобралась в турнир претендентов, выиграла чемпионат мира в команде и стала победительницей чемпионата мира по рапиду".

"Резюмируя, мы выиграли все командные соревнования, в которых участвовали. Не в каждом виде спорта бывает такая удача", - заключил Филатов.