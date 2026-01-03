"Металлург" поместил обладателя Кубка Стэнли Кузнецова в список отказов

За магнитогорский клуб хоккеист провел 15 матчей

Нападающий "Металлурга" Евгений Кузнецов © AP Photo/ Nick Wass

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов помещен в список отказов магнитогорским "Металлургом". Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В текущем сезоне Кузнецов провел за "Металлург" 15 матчей, забросил 1 шайбу и отдал 8 голевых передач.

Кузнецову 33 года, он подписал контракт с "Металлургом" 1 октября. По ходу сезона игрок неоднократно не попадал в заявку команды на матчи. Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин исключал конфликт между ним и игроком и объяснял отсутствие Кузнецова в заявке плохой формой хоккеиста.

Кузнецов был выбран "Вашингтоном" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года под общим 26-м номером. За команду из столицы США игрок выступал с 2014 года, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018). В НХЛ Кузнецов также выступал за "Каролину". В составе сборной России нападающий дважды стал чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017). В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина, отстранение распространялось только на матчи под эгидой Международной федерации хоккея и Континентальной хоккейной лиги.

В России Кузнецов с 2009 по 2014 год защищал цвета челябинского "Трактора". В сезоне-2011/12 команда вместе с форвардом выиграла Кубок континента (вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ), в следующем сезоне клуб стал финалистом Кубка Гагарина