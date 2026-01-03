Бобровский установил уникальное достижение в НХЛ

Между первым и вторым матчами российского голкипера на открытом воздухе прошло 14 лет

Редакция сайта ТАСС

Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский © AP Photo/ Lynne Sladky

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по длине паузы между первым и вторым матчами лиги на открытом воздухе.

В ночь на 3 января Бобровский вышел на лед в составе "Флориды" в матче "Зимней классики" против "Нью-Йорк Рейнджерс" (1:5). Этот матч стал для него вторым на открытом воздухе спустя 14 лет.

Ранее рекордное достижение для вратарей составляло семь лет и было установлено канадцами Марком-Андре Флёри и Кэри Прайсом. Рекорд среди всех игроков составлял 12 лет - такая пауза между матчами на открытом воздухе была зафиксирована у канадца Джордана Стаала и россиянина Андрея Маркова.