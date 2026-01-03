Филатов рассказал, как шахматы помогают детям противостоять ИИ

По мнению главы Федерации шахмат России, занятия шахматами помогают думать самостоятельно

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Занятия шахматами помогают детям и подросткам думать самостоятельно. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

"Очевидно, что есть большая потребность развития детских шахмат. Искусственный интеллект развился невероятно, и есть проблема того, что дети, подростки перестают думать самостоятельно, - сказал он. - Мы все помним речь нашего президента, где он призывает развивать умственные способности детей с помощью шахмат и математики".

"И, конечно, мы благодарны Владимиру Владимировичу Путину, что он следит за всеми успехами наших шахматистов и всегда поздравляет их. Это приятно и почетно", - добавил глава ФШР.

Филатов отметил растущую популярность шахмат в стране: "Популяризация шахмат достигла невероятного уровня в нашей стране - наш вид спорта входит в десятку самых популярных видов. Понятно, что аудитория многомиллионная, но если брать профессионалов, чей рейтинг обсчитывается, - это порядка 500 тыс. человек. Больше, чем численность партии ЛДПР. Это говорит о том, что мы - уважаемая общественная сила".

"Для популяризации нами запущен ряд программ: "Шахматы в школах", "Шахматы в музеях", совместный проект с РВИО "Шахматы на бульварах", плюс открытие детских шахматных секций в музеях. И наши инициативы подхватывает все больше регионов по всей стране, включая новые регионы", - заключил Филатов.

Согласно статистике Минспорта шахматы занимают девятое место среди самых массовых видов спорта - ими занимаются 1 101 642 человека.