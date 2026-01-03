В 2025 году нейтральный статус получили 83 российских велогонщика

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) в 2025 году присвоил нейтральный статус 83 российским спортсменам и 11 специалистам из РФ. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В последний месяц 2025 года обладателями нейтрального статуса стали Алена Богданова, Иван Парфелюк и Ольга Петроченко.

Петроченко 33 года, она является неоднократной победительницей чемпионатов России по велотреку для спортсменов, испытывающих проблемы со зрением. 19-летняя велосипедистка из Санкт-Петербурга Богданова выступает как на треке, так и на шоссе. Она является победительницей первенств России в велогонках на шоссе. Паралимпиец Парфелюк - призер международных соревнований на шоссе.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.

Всего с июня 2023 года нейтральные статусы получили 142 российских спортсмена и 23 представителя персонала (тренеры, врачи, механики).