"Адмирал" обыграл "Амур" в первом матче КХЛ в 2026 году

Встреча завершилась со счетом 3:2

ВЛАДИВОСТОК, 3 января. /ТАСС/. Владивостокский "Адмирал" обыграл хабаровский "Амур" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Фетисов-Арене" в присутствии 5 269 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Кайл Олсон (10-я минута), Егор Петухов (26) и Никита Сошников (60). У "Амура" отличились Ярослав Лихачев (34), Кирилл Слепец (50).

Команды провели пятый матч в сезоне. На счету "Адмирала" три победы, "Амур" был сильнее два раза. "Адмирал" прервал серию поражений из четырех матчей, команда занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции с 33 очками после 39 матчей. "Амур" с 39 очками после 42 встреч располагается на седьмом месте.

В следующем матче "Адмирал" на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью" 6 января, "Амур" на следующий день проведет гостевую встречу с "Шанхай Дрэгонс".