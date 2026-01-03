В Душанбе прошли похороны Мухсина Мухамадиева

Бывший футболист "Спартака" скончался 1 января в возрасте 59 лет

Мухсин Махамадиев, 1995 год © Игорь Уткин/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 3 января. /ТАСС/. Похороны чемпиона России по футболу в составе московского "Спартака" Мухсина Мухамадиева прошли на кладбище Лучоб на севере Душанбе, передает корреспондент ТАСС.

Мухамадиев скончался 1 января на 60-м году жизни. 15 ноября прошлого года Мухамадиев попал в реанимацию и находился в тяжелом состоянии. До этого он проходил лечение в Москве после нескольких перенесеннных инсультов.

Церемония прощания с футболистом началась в центральной мечети Душанбе, где прочитали джаноза-намаз, предваряющий погребение. Тело Мухамадиева предали земле на Аллее славы кладбища Лучоб, где похоронены известные личности Таджикистана, среди которых политический и государственный деятель, академик Бободжон Гафуров, поэты Мирзо Турсунзаде и Лоик Шерали, балерина Малика Сабирова, режиссер Тохир Собиров и другие.

Проститься с Мухамадиевым пришло более сотни человек, в том числе представители душанбинского футбольного клуба "Истиклол", главным тренером которого он был ранее, и посольства Турции. Дипломаты прислали траурный венок от имени дипмиссии.

Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. С 1985-го он играл за местный "Памир", а вскоре после распада СССР перебрался в Россию, где выступал за несколько клубов, включая "Локомотив" из Москвы и Нижнего Новгорода, столичные "Спартак" и "Торпедо", ярославский "Шинник". Также в разные годы футболист играл за турецкий "Анкарагюджю" и венскую "Аустрию".

В 1994 году Мухамадиев стал чемпионом России в составе "Спартака". С 2008 по 2012 год он был спортивным директором казанского "Рубина". За тот период клуб дважды стал чемпионом России и по разу - обладателем кубка и суперкубка страны. В качестве главного тренера Мухамадиев дважды привел "Истиклол" к победе в чемпионате Таджикистана.