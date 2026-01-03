"Салават Юлаев" выразил желание забрать Кузнецова с драфта отказов

Ранее игрок был выставлен на драфт отказов магнитогорским "Металлургом"

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Уфимский "Салават Юлаев" изъявил желание забрать обладателя Кубка Стэнли и двукратного чемпиона мира по хоккею Евгения Кузнецова с драфта отказов. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

В субботу было объявлено, что магнитогорский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" поместил Кузнецова в список отказов. В течение 48 часов клубы лиги могут изъявить желание забрать игрока.

"Салават Юлаев" нажал кнопку в системе, мы ее тоже нажали. Теперь надо ждать 24 часа, чтобы никто больше не нажал ее", - сказал Бабаев.

Согласно правовому регламенту, если на игрока, находящегося на драфте отказов, были поданы заявки от двух и более клубов КХЛ после 15 ноября, права на него передаются клубу, находящемуся на более низком месте в общей таблице КХЛ.