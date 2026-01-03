Большунов вернулся к тренировкам после болезни

Лыжник должен принять участие в этапе Кубка России в Казани

Александр Большунов © Егор Алеев/ ТАСС

РЯЗАНЬ, 3 января. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов вернулся к тренировкам после перенесенной болезни. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Большунов пропустил последний этап Кубка России, который проходил в конце декабря в Кирово-Чепецке по причине болезни.

"Александр уже начал тренироваться. Он готовится к этапу Кубка России в Казани", - сказал Бородавко.

Этап Кубка России в Казани стартует 15 января гонками свободным стилем, 17 января пройдут спринты, а 18 января - скиатлон.