Непряева и Коростелев не преодолели квалификацию спринта на "Тур де Ски"

Спортсмены не вошли в топ-30 в квалификации

РИМ, 3 января. /ТАСС/. Российская лыжница Дарья Непряева не сумела преодолеть квалификацию спринта свободным стилем на "Тур де Ски". Соревнования проходят в Италии.

Россиянка показала результат 4 минуты 5,35 секунды и не смогла попасть в топ-30, что гарантировало бы проход дальше.

Также в 1/4 финала спринта не смог пробиться россиянин Савелий Коростелев, который остался за бортом топ-30. Лыжник показал результат 3 минуты 25,64 секунды.

Непряевой 23 года, она является чемпионкой мира среди юниорок и серебряным призером юниорского мирового первенства, дважды становилась чемпионкой России и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны. Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны.

"Тур де Ски" проходит с 28 декабря по 4 января в Италии и является частью Кубка мира сезона-2025/26. С 3 по 4 января соревнования проходят в Валь-ди-Фьемме, где пройдут соревнования Олимпийских игр 2026 года.