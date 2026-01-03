Сальников: российское плавание осталось конкурентоспособным на мировой арене

В 2025 году российские спортсмены приняли участие в чемпионате мира в Сингапуре, где завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль

Редакция сайта ТАСС

Первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российские пловцы своими результатами доказали, что остаются конкурентоспособными на мировом уровне. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников.

В 2025 году российские спортсмены приняли участие в чемпионате мира в Сингапуре, где завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.

"Конечно, наше плавание осталось конкурентоспособным на мировом уровне, - сказал Сальников. - Достаточно посмотреть на результаты и рейтинг наших спортсменов. Они говорят сами за себя".