"Металлург" со счетом 7:3 обыграл "Шанхай Дрэгонс" в матче КХЛ

Магнитогорская команда возглавляет общую таблицу КХЛ

Вратарь "Металлурга" Александр Смолин © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" со счетом 7:3 одержал победу над китайским "Шанхай Дрэгонс" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Макар Хабаров (20-я минута), Александр Петунин (28), Роман Канцеров (32), Данила Паливко (34), Сергей Толчинский (35), Дмитрий Силантьев (39) и Никита Коротков (52). У проигравших отличились Спенсер Фу (17, 28) и Остин Вагнер (39).

"Металлург" одержал вторую победу над китайским клубом в текущем сезоне КХЛ. Первая встреча завершилась со счетом 6:1.

Магнитогорская команда возглавляет Восточную конференцию и общую таблицу лиги, набрав 64 очка в 40 играх. "Шанхай Дрэгонс" занимает девятое место на Западе. В активе клуба 39 очков после 40 встреч.

В следующем матче "Шанхай Дрэгонс" 5 января примет тольяттинскую "Ладу", "Металлург" на следующий день дома сыграет с ярославским "Локомотивом".

В других матчах игрового дня череповецкая "Северсталь" обыграла "Ладу" со счетом 4:2, "Сочи" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" (2:1).