Древаль: российские ватерполистки могут бороться с лучшими командами мира

Руководитель дирекции по водному поло Федерации водных видов спорта России рассказала, что женская сборная России в декабре провела игровой сбор в Венгрии

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло способна играть на равных с лучшими командами мира. Такое мнение ТАСС высказала руководитель дирекции по водному поло Федерации водных видов спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр Светлана Древаль.

4 ноября Международная федерация плавания объявила о допуске российских сборных по водному поло до международных соревнований с 2026 года.

"Женская команда провела в декабре игровой сбор в Венгрии, где сыграла пять товарищеских игр с лучшими клубами Венгрии и две товарищеские встречи со сборной Венгрии - серебряным призером чемпионата мира. Наши девушки показали хорошую игру, одержав победу в обеих играх. Они способны бороться на равных с лучшими командами", - сказала Древаль.