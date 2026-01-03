Вице-президент РФС Соловьев выделил игру Батракова в первой части сезона

В текущем сезоне полузащитник "Локомотива" забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 23 матчах во всех турнирах

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Игра полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова стала украшением первой части сезона. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев.

"К сожалению, я почти всю первую часть сезона в чемпионате и кубке пребывал где-то в командировках. Поэтому не получалось ходить на футбол, следил исключительно почти по СМИ. Но в целом мне нравится. Мне нравится, что Алексей Батраков, который родом из того же города, что и я, появился, хорошо так играет. Футбол интересно смотреть, кто-то говорит, что уровень упал, но это можно будет понять, когда будет конкурентная международная среда", - сказал Соловьев.

20-летний Батраков в текущем сезоне забил за "Локомотив" 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 23 матчах во всех турнирах.