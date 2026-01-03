"Монако" уступил "Лиону" в матче чемпионата Франции, Головин сыграл 77 минут

"Лион" одержал победу со счетом 3:1

Полузащитник "Монако" Александр Головин © Clive Mason/ Getty Images

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. "Лион" со счетом 3:1 обыграл "Монако" в гостевом матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Павел Шульц (38-я, 57-я минуты) и Абнер Винисиус (79). У проигравших отличился Мамаду Кулибали (45+3). На 71-й минуте он получил прямую красную карточку и был удален с поля.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был заменен на 77-й минуте. Он провел 11-й матч в текущем сезоне чемпионата Франции, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.

"Монако" потерпел третье поражение подряд. Команда набрала 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице. "Лион" с 30 очками располагается на 5-й строчке.

В следующем туре "Монако" 16 января примет "Лорьян", "Лион" 18 января дома сыграет с "Брестом".