"Крузейро" достиг договоренности о контракте с футболистом "Зенита" Жерсоном

По информации журналиста Экрема Конура, "Зенит" запрашивал за полузащитника €40 млн, однако цену удалось снизить

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Зенита" Жерсон © Петр Ковалев/ ТАСС

ТАСС, 3 января. Бразильский "Крузейро" достиг соглашения по условиям контракта с футболистом петербургского "Зенита" Жерсоном. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Экрем Конур.

По информации источника, "Зенит" запрашивал за полузащитника €40 млн, однако цену удалось снизить.

В нынешнем сезоне 28-летний Жерсон провел за "Зенит" 12 матчей в чемпионате России и забил 1 мяч. Он перешел в петербургскую команду из "Фламенго" летом 2025 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.