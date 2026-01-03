Болельщики "Валенсии" разбили стекло автобуса команды после поражения

Команда занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу

Редакция сайта ТАСС

Болельщики "Валенсии" © Alex Caparros/ Getty Images

МАДРИД, 4 января. /ТАСС/. Болельщики "Валенсии" разбили стекло автобуса, на котором ехала команда после разгромного поражения в гостевом матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу от "Сельты" (1:4). Об этом сообщает пресс-служба "Валенсии".

"Футбольный клуб "Валенсия" понимает разочарование болельщиков по поводу последних результатов команды. Однако клуб глубоко сожалеет об инциденте, произошедшем по прибытии команды в аэропорт, когда было разбито одно из окон автобуса. Подобные акты насилия могли причинить вред игрокам или членам тренерского штаба. Футбольный клуб "Валенсия" решительно осуждает любые формы насилия", - говорится в заявлении пресс-службы "Валенсии".

"Валенсия" не может выиграть в чемпионате Испании пять матчей подряд (два поражения, три ничьих). Команда набрала 16 очков и располагается на 17-м месте в турнирной таблице.