Генерального секретаря ФФККР Когана внесли в базу "Миротворца"

Ему вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержку в проведении специальной военной операции

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган © Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 4 января. Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган внесен в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Когану 70 лет, он работает в ФФККР с 2010 года. С 2014 года занимал пост генерального директора организации. В 2022 году был исполняющим обязанности президента ФФККР. Должность генерального секретаря федерации Коган занял в сентябре 2025 года.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.