"Вашингтон" проиграл "Чикаго" в матче НХЛ. Овечкин очков не набрал

Игра завершилась победой "Чикаго" в серии буллитов со счетом 3:2

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин не сумел набрать очков во втором матче подряд в домашнем поединке регулярного чемпионата с "Чикаго". Игра завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2.

У победителей шайбы забросили Райан Донато (2-я минута), Теуво Теравайнен (25), Ник Фолиньо (победный буллит), у проигравших - Дилан Строум (5) и Райан Леонард (52). У "Вашингтона" в первом периоде травму получил вызванный в олимпийскую сборную Канады Том Уилсон, который больше на лед не выходил.

Форвард "Чикаго" Илья Михеев отдал голевую передачу, ставшую для него пятой в сезоне.

Овечкин в последний раз набрал очко в домашнем матче 31 декабря против "Нью-Йорк Рейнджерс" (6:3). В последний раз он забивал 28 декабря в выездном матче с "Нью-Джерси" (4:3). На счету Овечкина в нынешнем сезоне 34 очка по системе "гол + пас" (15 + 19) и 912 голов в регулярных чемпионатах.

"Чикаго" набрал 39 очков в 41 игре и по-прежнему занимает предпоследнее место в Центральном дивизионе. "Вашингтон" (48 очков, 42 игры) занимает четвертое место в Столичном дивизионе. В следующих матчах "Чикаго" 5 января примет "Вегас", "Вашингтон" 6 января дома сыграет с "Анахаймом".