Пять очков Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ

Он повторил достижение Евгения Малкина, набрав пять очков и более за матч в восьмой раз в карьере

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Тампы" Никита Кучеров © AP Photo/ Thien-An Truong

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Форвард "Тампы" Никита Кучеров набрал пять очков в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сан-Хосе".

Встреча завершилась победой гостей со счетом 7:3. У победителей шайбы забросили Брэйден Пойнт (3-я минута), Даррен Рэддиш (5, 23, 37), Брэндон Хэйгел (7), Доминик Джеймс (24), Кучеров (35), у проигравших - Павол Регенда (11, 30, 57).

На счету Кучерова также четыре результативные передачи. Форвард в восьмой раз в карьере набрал пять очков и более за одну игру, сравнявшись с Евгением Малкиным, они являются лидерами по этому показателю среди россиян. Рекордсменом среди россиян в НХЛ по количеству очков за игру является Сергей Макаров, который 25 февраля 1990 года, играя за "Калгари", набрал семь очков в матче против "Эдмонтона".

В активе Кучерова 59 очков (20 шайб + 39 передач) в текущем сезоне, он идет на четвертом месте в списке лучших бомбардиров. Форвард "Тампы" набирает очки в седьмом матче подряд, в шести последних на его счету по два очка и более. Вратарь гостей Андрей Василевский отразил 19 бросков, голкипер "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров был заменен после трех пропущенных шайб.

"Тампа" с 53 очками в 41 игре лидирует в Атлантическом дивизионе, "Сан-Хосе" занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 43 очка в 41 игре. В следующем матче "Тампа" в ночь на 7 января по московскому времени примет "Колорадо", "Сан-Хосе" в этот же день дома сыграет с "Коламбусом".