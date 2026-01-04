Кучеров вышел на третье место в истории "Тампы" по числу сезонов с 20 голами

Российский форвард в 11-й раз достиг этой отметки

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Тампы" Никита Кучеров © AP Photo/ Thien-An Truong

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров вышел на чистое третье место по количеству сезонов с 20 голами в истории клуба.

В ночь на 4 января "Тампа" на выезде со счетом 7:3 обыграла "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Кучеров забросил шайбу, которая стала для него 20-й в сезоне.

Для россиянина этот сезон стал 11-м, в котором он забросил 20 шайб, по этому показателю Кучеров обошел канадца Мартена Сен-Луи. Лидером по этому показателю является канадец Стивен Стэмкос (14 сезонов), второе место занимает канадец Венсан Лекавалье (12).

Кучерову 32 года, он выступает за "Тампу" с сезона-2013/14. Вместе с командой он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Он трижды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. В составе сборной России форвард дважды стал бронзовым призером чемпионатов мира.