"Каролина" проиграла "Колорадо" в НХЛ. Свечников забросил шайбу

Защитник "Колорадо" Девон Тэйвз и нападающий "Каролины" Андрей Свечников © AP Photo/ Karl DeBlaker

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. "Каролина" уступила "Колорадо" со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе проигравшей команды одну из шайб забросил российский нападающий Андрей Свечников. Россиянин отличился в 12-й раз в текущем сезоне, также у него 19 голевых передач в 41 матче. Защитник "Каролины" Александр Никишин не набрал очков, результативными действиями также не отметился форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин.

Обе команды являются лидерами своих дивизионов. "Каролина" с 51 очком после 41 матча возглавляет Столичный дивизион, "Колорадо" идет первым в Центральном дивизионе с 69 очками после 40 встреч. В следующем матче "Каролина" на выезде сыграет с "Нью-Джерси" в ночь на 5 января по московскому времени, "Колорадо" в этот же день проведет гостевой матч с "Флоридой".

В других матчах игрового дня "Нью-Джерси" дома со счетом 4:1 победил "Юту", "Оттава" одержала домашнюю победу над "Виннипегом" (4:2), "Филадельфия" в гостях была сильнее "Эдмонтона" (5:2), одну голевую передачу в составе гостей отдал нападающий Матвей Мичков, "Коламбус" на своем льду победил "Баффало" (5:1), нападающий хозяев Дмитрий Воронков забросил шайбу, ему ассистировал защитник Иван Проворов, "Сент-Луис" одержал домашнюю победу над "Монреалем" (2:0), голевой передачей отметился нападающий Алексей Торопченко, "Калгари" дома уступил "Нэшвиллу" (3:4), одну из шайб у хозяев забросил защитник Ян Кузнецов.