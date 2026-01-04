Волков: российские лыжники могут хорошо пойти в гору на "Тур де Ски"

На заключительном этапе многодневки спортсменам предстоит подниматься по трассе, предназначенной для горнолыжного спуска

Редакция сайта ТАСС

РЯЗАНЬ, 4 января. /ТАСС/. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева являются хорошими дистанционщиками и могут побороться за высокие места на последнем этапе многодневки "Тур де Ски". Такое мнение ТАСС высказал Сергей Волков, тренирующийся в одной группе с Коростелевым и Непряевой.

4 января пройдет последний этап "Тур де Ски". Спортсменам предстоит подниматься по трассе, предназначенной для горнолыжного спуска.

"У обоих хорошие шансы бороться на горе. Там можно многое отыграть, - сказал Волков. - Они неплохие дистанционщики, судя по результатам на Кубке мира. Посмотрим, мне и ребятам очень интересно, как они закончат гонку".