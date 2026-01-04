Капризов и Юров отдали по голевой передаче в матче НХЛ с "Лос-Анджелесом"

Их команда уступила в серии буллитов

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов © AP Photo/ William Liang

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. "Лос-Анджелес" обыграл "Миннесоту" в серии буллитов со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Адриан Кемпе (7-я минута), Кори Перри (37), Куинтон Байфилд (45), Самуэль Хелениус (53), победный буллит реализовал Брандт Кларк. У "Миннесоты" отличились Джейкоб Миддлтон (9), Юэль Эрикссон Эк (39), Брок Фейбер (48), Мэтт Болди (58).

Российские нападающие "Миннесоты" Кирилл Капризов и Данила Юров отдали по голевой передаче. На счету Капризова теперь 24 гола и 25 голевых передач в 43 играх сезона. Юров отдал 10-й голевой пас в текущем регулярном чемпионате, также на счету россиянина 6 голов в 36 встречах.

"Лос-Анджелес" занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе с 43 очками после 40 встреч. "Миннесота" идет второй в Центральном дивизионе с 58 очками после 43 игр. Следующий матч команды вновь проведут друг против друга, игра состоится в ночь на 6 января по московскому времени на домашней арене "Лос-Анджелеса".