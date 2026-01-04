Проблемы со взносами РФ в бюджет WADA не отразятся на восстановлении РУСАДА

Вопрос соответствия требованиям Всемирного антидопингового кодекса регулируются кодексом и специальным международным стандартом

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Не существует никаких правил, связывающих процесс восстановления у национального антидопингового агентства статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу с уплатой взносов страной в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

"Финансовые взносы стран в бюджет WADA связаны с условиями соответствующих международных межправительственных договоров, в частности, Копенгагенской декларации и Конвенции ЮНЕСКО, - рассказала Логинова. - Вопросы же соответствия требованиям кодекса регулируются кодексом и специальным международным стандартом - в область контроля входит соблюдение подписантами правовых, технических и операционных требований. Правительства, как мы знаем, не выступают в качестве подписантов кодекса, и никаких правил, связывающих процесс восстановления с уплатой взносов страной подписанта нет - формально это два независимых процесса".

"В то же время, WADA уделяет особое внимание обеспечению своего бюджета, подчеркивая важность получения согласованных странами взносов для полноценной реализации глобальной антидопинговой программы. Так, в сентябре 2024 года были начаты консультации с заинтересованными сторонами о разработке дополнений в устав WADA и кодекс, устанавливающих санкции для стран, которые удерживают взносы по причинам, не связанным с ограничениями, например, международными санкциями, военным положением или аналогичными обстоятельствами. Этот цикл консультаций начат вне рамок пересмотра кодекса 2027 года и в утвержденных версиях кодекса и международного стандарта не произошло существенных изменений по этому вопросу. Добавлена лишь новая роль правительств - каждое правительство должно взять на себя обязательство соблюдать принципы кодекса и поддерживать миссию WADA, как это определено в его уставе", - заключила собеседница ТАСС.

Россия до своего ухода из Совета Европы (СЕ) ответственно выплачивала ежегодные взносы во Всемирное антидопинговое агентство. Взнос за 2022 год размером $ 1 177 557 был отправлен в WADA еще в начале года. РФ ранее выплачивала наряду с Германией, Францией, Италией и Великобританией самые большие взносы на континенте, где их размер привязан к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы.

16 марта 2022 года Российская Федерация прекратила свое членство в СЕ, после чего пресс-служба Министерства спорта РФ заявила, что Россия, несмотря ни на что, не отказывается от уплаты взносов и готова его осуществить в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны.

Летом 2024 года WADA получило от РФ первую часть взноса за 2023 год ($53 237 из $ 1 267 023). Оставшаяся часть суммы была переведена во Всемирное антидопинговое агентство в декабре 2024-го, однако из-за сложности проведения платежей, вызванной международными санкциями, по состоянию на 9 декабря 2025 года эти деньги до сих пор не поступили на счет WADA. Соответственно, Россия не выплачивала взносы во Всемирное антидопинговое агентство как за 2024-й, так и за 2025 годы.