Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ

Форвард "Тампы" набрал пять очков в матче с "Сан-Хосе"

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров © AP Photo/ David Zalubowski

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на воскресенье "Тампа" на выезде со счетом 7:3 обыграла "Сан-Хосе". Кучеров забросил шайбу и отдал 4 голевые передачи. В активе Кучерова 59 очков (20 шайб + 39 передач) в текущем сезоне, он идет на четвертом месте в списке лучших бомбардиров. Форвард "Тампы" набирает очки в седьмом матче подряд, в шести последних на его счету по два очка и более.

Первой звездой дня стал американский нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс. В гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс" (3:4 ОТ) он забросил 420-ю и 421-ю шайбы в составе "Торонто" и стал лучшим снайпером в истории клуба, обойдя шведа Матса Сундина (420 голов). Третьей звездой дня стал канадский защитник "Айлендерс" Мэттью Шефер. Он забросил две шайбы, включая победную в овертайме.