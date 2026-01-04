Свищев заявил об отсутствии прогресса в вопросе возвращения пива на стадионы

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Законопроект о возвращении продажи пива на стадионах находится без движения. Об этом ТАСС сообщил соавтор законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Законопроект по пиву в моей практике - самый долгий, который не получил одобрения и не был отменен, - сказал Свищев. - В подвешенном состоянии он находится. Причины, по которым он до сих пор не принимается, не понятны. Изначально причины были с коллегами из силового блока, которые говорили о необходимости использования системы распознавания лиц. Систему ввели, коллеги сняли свои противоречия. Остался блок коллег из здравоохранения, которые считали, что принятие законопроекта принесет с собой резкую алкоголизацию общества".

"Такая спорная, дискуссионная тема, - продолжил парламентарий. - Никто так и не смог объяснить, почему при продаже пива на стадионе произойдет резкая алкоголизация. Хотя, в том же театре ты можешь купить, что угодно - шампанское, вино, коньяк. Если мы говорим о культурных мероприятиях, например, о концертах, то там тоже можно купить все. Но болельщикам купить пиво во время футбольного матча нельзя. При этом мы прекрасно понимаем, что те люди, которые хотят выпить пива или напиться водки, они прекрасно проводят время в баре или сидя на диване с пивом, чипсами и воблой, что может привести к более трагическим последствиям".

Свищев отметил, что внебюджетные средства от продажи пива можно было бы направить на развитие футбола. "Продажа пива на стадионах может привлечь большое количество внебюджетных денег в размере нескольких миллиардов рублей, - отметил парламентарий. - Мы обсуждали с футбольной общественностью и с Минспортом, что данные финансы должны пойти на развитие детско-юношеского спорта, любительского спорта, поддержания инфраструктурной базы самих стадионов. Это целевые деньги, которые мы могли бы законодательно прописать. Это не такие большие средства в рамках всей спортивной отрасли, но это было бы неплохо для развития футбола. На сегодняшний день законопроект в подвешенном состоянии, мы не можем вынести его ко второму чтению, хотя мы готовы и поправки готовы. Хочется позиции - либо мы его принимаем, либо не принимаем, закрываем эту тему и говорим, что не доверяем нашим болельщикам".

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира по футболу в России, который проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте. Против такой инициативы традиционно выступают Минздрав, а также федеральный проект "Трезвая Россия".