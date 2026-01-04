"Питтсбург" отстранил хоккеиста Замулу из-за неявки в фарм-клуб

Ранее защитник был обменян в "Питтсбург" из "Филадельфии"

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Питтсбурга" Егор Замула © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" отстранил российского защитника Егора Замулу из-за неявки в фарм-клуб команды. Об этом сообщает журналист Франк Серавалли на своей странице в X.

Отмечается, что после обмена из "Филадельфии" Замула должен был отправиться в фарм-клуб "Питтсбурга" в Американской хоккейной лиге (АХЛ), однако игрок не прибыл в расположение команды.

В текущем сезоне Замула провел в НХЛ 13 матчей и отметился голевой передачей.