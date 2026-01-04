Олимпийский чемпион по хоккею Андронов объявил о завершении карьеры

Он также является двукратным обладателем Кубка Гагарина

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Андронов принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня пришло время сказать, что я заканчиваю профессиональную карьеру, - сказал он. - Я всячески пытался оттягивать это и что-то внутри не давало мне это сделать. Но сейчас я понимаю, что иначе я не смогу идти дальше, не смогу найти свой новый путь. Хочется поблагодарить его величество хоккей за все, что он мне дал. Благодарю свою семью, которая прошла со мной все взлеты и падения, удачи и неудачи, моих тренеров товарищей, с которыми я играл, со многими из них сложились дружеские отношения".

Андронову 36 лет, в прошлом сезоне Андронов он выступал за петербургский СКА. В июле 2025 года он был обменян в уфимский "Салават Юлаев", который расторг с ним контракт.

В составе сборной России Андронов стал чемпионом Олимпиады 2018 года и серебряным призером Игр в 2022 году, бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов. В составе московского ЦСКА Андронов выигрывал Кубок Гагарина в 2019 и 2022 годах.