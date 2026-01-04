Боксер Бивол планирует провести следующий поединок в конце весны

Один из вариантов соперников - Михаэль Айферт

Дмитрий Бивол © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол может провести следующий бой в конце весны. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Бивол ранее перенес операцию и в настоящий момент проводит курс восстановления.

"Дмитрий проходит восстановление, - сказал собеседник агентства. - Он может вернуться в конце весны или летом. Один из вариантов соперников - обязательный претендент Михаэль Айферт".

Бивол владеет титулами по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На его счету 24 победы (12 нокаутом) и одно поражение.