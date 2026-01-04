Олимпийский чемпион волейболист Мусэрский завершит карьеру в конце сезона

37-летний спортсмен объявил о своем решении во время матча японского "Сантори Санбёрдз", за который он выступает с 2018 года

Дмитрий Мусэрский, 2012 год © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Победитель Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России по волейболу Дмитрий Мусэрский планирует завершить карьеру по окончании текущего сезона. Комментарий Мусэрского приводит пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Отмечается, что 37-летний Мусэрский объявил о своем решении во время матча японского "Сантори Санбёрдз", за который он выступает с 2018 года.

"После этого сезона я закончу карьеру. Но сейчас все продолжается, и я хочу помочь команде выиграть снова", - сказал он.

Помимо золота Олимпиады, Мусэрский в составе сборной России выиграл чемпионат Европы (2013), Кубок мира (2011), Лигу наций (2018) и дважды - Мировую лигу (2011, 2013). В России Мусэрский выступал за белгородское "Белогорье" и "Металлоинвест" из Старого Оскола. Он является чемпионом и двукратным обладателем Кубка России, победителем Лиги чемпионов и двукратным обладателем Кубка Европейской конфедерации волейбола. Вместе с "Сантори Санбёрдз" он четырежды стал чемпионом Японии.