Свищев: бывшие сотрудники "Химок" не получили полагающихся им выплат

Ранее Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб банкротом

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Бывшие сотрудники футбольного клуба "Химки" не получили всех полагающихся им выплат. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Мы проводили встречу с болельщиками и управляющим, - сказал Свищев. - Неприятная история. И после встречи у меня остался осадок, мы ничего не могли ребятам предложить. Мы написали письма в правоохранительные органы, в Генпрокуратуру. Но финансовая ситуация не разрешилась никак, и то имущество, которое у клуба есть, когда его будут распродавать, оно не покроет и мизерной доли долгов перед сотрудниками".

Ранее Арбитражный суд Московской области признал "Химки" банкротом. Клуб объявил о приостановке деятельности 18 июня.