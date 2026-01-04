Команда Степановой стала победителем лыжно-биатлонной Гонки чемпионов

Второе место заняла команда Александра Логинова, третье - команда Антона Смольского

Редакция сайта ТАСС

Иван Якимушкин © Арина Антонова/ ТАСС

РЯЗАНЬ, 4 января. /ТАСС/. Команда Вероники Степановой заняла первое место в лыжно-биатлонной Гонке чемпионов. Соревнования прошли на лыжно-биатлонном комплексе "Алмаз" в Рязани.

В ее команду входили Наталия Шевченко, Даниил Усов и Иван Якимушкин. Спортсмены показали результат 1 час 35 минут 22,8 секунды.

Второй с отставанием в 1 минуту 3,1 секунды стала команда Александра Логинова, в нее также входили Виктория Сливко, Алена Баранова и Артем Мальцев. Третьей стала команда Антона Смольского (Полина Плюснина, Татьяна Сорина, Иван Горбунов), они отстали от лидера на 1 минуту 3,9 секунды.