Лыжник Коростелев стал четвертым в масс-старте на "Тур де Ски"

Победителем гонки стал норвежец Маттис Стенсхаген

РИМ, 4 января. /ТАСС/. Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в масс-старте свободным стилем на "Тур де Ски". Соревнования проходят в Италии.

Коростелев преодолел дистанцию 10 км за 33 минуты 50,9 секунды. Победителем гонки стал норвежец Маттис Стенсхаген, показавший результат 33 минуты 25,5 секунды. Второе место занял француз Жюль Лапьер (отставание от лидера - 6,6 секунды). Третьим стал норвежец Эмиль Иверсен (+20,4 секунды), обогнавший Коростелева за несколько метров до финиша.

Коростелев показал лучший результат для российских лыжников после решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе. На данный момент из лыжников право выступать на международных соревнованиях получили Коростелев и Дарья Непряева, которые уже завоевали четыре квоты для участия в Олимпийских играх 2026 года. Ранее лучший результат после возвращения показала Непряева, занявшая восьмое место в масс-старте на дистанции 5 км свободным стилем в рамках "Тур де Ски"

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны. Российский лыжник выступает на турнире в нейтральном статусе. Ранее на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе спортсмен завоевал четыре лицензии на участие в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Программа "Тур де Ски" завершится в воскресенье женским масс-стартом.

"Тур де Ски" проходит с 28 декабря по 4 января в Италии и является частью Кубка мира сезона-2025/26. С 3 по 4 января соревнования проходят в Валь-ди-Фьемме, где пройдут соревнования Олимпийских игр 2026 года.