Коростелев стал восьмым в общем зачете "Тур де Ски"

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо

Савелий Коростелев © action press/ Arnd Wiegmann via Reuters Connect

РИМ, 4 января. /ТАСС/. Российский лыжник Савелий Коростелев занял восьмое место в общем зачете многодневки "Тур де Ски". Соревнования проходят в Италии и являются частью Кубка мира сезона-2025/26.

Коростелев показал результат 1 час 58 минут 40,9 секунды. Первые три места заняли норвежцы Йоханнес Клебо (1:56.12,4), Маттис Стенсхаген (отставание - 30,1 секунды) и Харальд Амундсен (+1.08,2).

На "Тур де Ски" Коростелев занял девятое место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем, в масс-старте на 5 км свободным стилем он стал 64-м. Россиянин занял 12-е место в пасьюте и финишировал четвертым в масс-старте. Также Коростелев не сумел преодолеть квалификацию спринтерской гонки.