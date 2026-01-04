Фетисов назвал незначительным удар клюшкой по лицу Овечкина

У форварда пошла кровь после удара и была отколота часть зуба

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Полученное капитаном и нападающим "Вашингтона" Александром Овечкиным в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Чикаго" повреждение не является серьезным. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

В ходе матча, прошедшего в ночь на 4 января, Овечкин получил удар по лицу клюшкой, вследствие чего у него пошла кровь и откололась часть зуба. Однако 40-летний форвард продолжил игру. "Вашингтон" уступил по буллитам со счетом 2:3.

"Для хоккеистов такой удар вообще ни о чем. Раньше рассечение на лавке зашивали, сейчас - в раздевалке, и они играют дальше. Это мужская игра, я бы не стал за это переживать. Все это заживает достаточно быстро", - сказал Фетисов.

Овечкин не сумел набрать очков во втором матче подряд. "Думаю, олимпийский перерыв должен пойти ему на пользу, как это было с паузой [на Матч звезд] в прошлом году. Я верю и знаю, что у Саши все получится, - сказал Фетисов. - Нужно терпение, такие моменты бывают у каждого игрока. Он сильный человек, и мы будем надеяться, что у его команды получится хороший сезон, и он сможет завоевать Кубок Стэнли".