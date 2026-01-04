ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Тарасова не стала выделять юниоров, которые могли бы поехать на турниры ISU

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских молодых спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном
12:03

Татьяна Тарасова

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. В России много талантливых и уникальных юниоров фигуристов. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских молодых спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном.

"У нас очень много хороших и девочек, и мальчиков. Но имена называть я не буду, - сказала Тарасова. - Сегодня один, завтра - другой, у нас уникальные есть дети. Многие с четверными прыжками - и девочки в том числе. Мы лучше всех".

Как рассказал ТАСС почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник, организация рассмотрит вопрос участия юниоров на своих турнирах. 

