ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпорт

Клебо установил рекорд по победам на "Тур де Ски"

Норвежец в пятый раз выиграл многодневку
Редакция сайта ТАСС
12:08

Йоханесс Клебо

© Alex Pantling/ Getty Images

РИМ, 4 января. /ТАСС/. Норвежец Йоханнес Клебо установил новый рекорд по числу побед в генеральной классификации лыжной многодневки "Тур де Ски".

В воскресенье Клебо в пятый раз стал победителем генеральной классификации. По этому показателю он обошел швейцарца Дарио Колонью, который выигрывал гонку четырежды. Ранее Клебо побеждал на "Тур де Ски" в 2019, 2022, 2023 и 2025 годах.

Клебо 29 лет, он является пятикратным олимпийским чемпионом, 15-кратным чемпионом мира, в его активе пять побед в общем зачете Кубка мира. 