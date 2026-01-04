Клебо установил рекорд по победам на "Тур де Ски"

Норвежец в пятый раз выиграл многодневку

Редакция сайта ТАСС

Йоханесс Клебо © Alex Pantling/ Getty Images

РИМ, 4 января. /ТАСС/. Норвежец Йоханнес Клебо установил новый рекорд по числу побед в генеральной классификации лыжной многодневки "Тур де Ски".

В воскресенье Клебо в пятый раз стал победителем генеральной классификации. По этому показателю он обошел швейцарца Дарио Колонью, который выигрывал гонку четырежды. Ранее Клебо побеждал на "Тур де Ски" в 2019, 2022, 2023 и 2025 годах.

Клебо 29 лет, он является пятикратным олимпийским чемпионом, 15-кратным чемпионом мира, в его активе пять побед в общем зачете Кубка мира.