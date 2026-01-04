Бородавко назвал успешным выступление Коростелева на "Тур де Ски"

Россиянин занял восьмое место в итоговом протоколе

Редакция сайта ТАСС

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Восьмое место в итоговом зачете лыжной многодневки "Тур де Ски" является успешным выступлением для россиянина Савелия Коростелева. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

22-летний Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, занял четвертое место в масс-старте свободным стилем на заключительной этапе гонки.

"Он уступил третье место перед самым финишем, поэтому гонку можно считать успешной, - сказал Бородавко. - Причем у него уже не одна успешная гонка: одна "классикой", другая коньком. Поэтому все это можно поставить в позитив. Ему не хватило сил, нужен был, наверное, более правильный расклад и надо постараться не допускать таких ошибок".

Россиянин занял восьмое место в общем зачете "Тур де Ски". "Попадание в топ-10 - это очень почетно, можно назвать это успешным выступлением", - подытожил Бородавко.