Романцев считает, что для Батракова футбол является праздником

Полузащитник сборной России Алексей Батраков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 4 января. Футбол является праздником, а не средством заработка для полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев.

"Специально поинтересовался статистикой его выступлений за клуб и сборную, которая не может не вызвать уважения. Парень и забивает исправно, и партнеров голевыми передачами кормит, да еще и обороне помогать успевает. Но самое главное - он любит футбол. А игра для него не тяжелая работа и средство заработка, а праздник, которым он делится с болельщиками", - сказал Романцев.

20-летний Батраков в текущем сезоне забил за "Локомотив" 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 23 матчах во всех турнирах.