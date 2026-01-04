"Трактор" обыграл минское "Динамо" со счетом 5:4 в матче КХЛ

Встреча прошла в Челябинске

Игроки "Трактора"

ЧЕЛЯБИНСК, 4 января. /ТАСС/. Челябинский "Трактор" со счетом 5:4 обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Светлаков (11-я минута), Михаил Григоренко (20), Александр Кадейкин (21, 54) и Василий Глотов (22). У проигравших отличились Алекс Лимож (18, 56), Виталий Пинчук (34) и Сергей Кузнецов (45). После четвертой шайбы "Трактора" вратаря минского "Динамо" Зака Фукале заменил Василий Демченко.

"Трактор" набрал 42 очка в 42 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Минское "Динамо" с 57 очками после 40 игр располагается на 2-й строчке на Западе.

В следующем матче "Трактор" примет омский "Авангард", минское "Динамо" на выезде сыграет с московским ЦСКА. Обе встречи пройдут 6 января.