Татауров рассказал, в чем прибавил фигурист Дикиджи

На декабрьском чемпионате России спортсмен занял седьмое место

Владислав Дикиджи © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Фигурист Владислав Дикиджи стал лучше кататься и понимать музыку. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсмена Олег Татауров.

"Я считаю, что Влад прибавил в катании, во вращениях - после второго этапа [Гран-при России] мы поменяли вращения, он более надежно стал их делать. Кататься стал лучше, понимать музыку, хореографические движение вырабатывать. Когда в чем-то прибавляешь, что-то иногда уходит на время. Мы будем работать дальше, прибавлять в одном ключе, не теряя другого", - сказал Татауров.

Дикиджи перед чемпионатом России получил травму спины.

"Надо выходить и делать свое дело в любом состоянии - болит или не болит. Насколько тяжелее удержать результат? Конечно, легче на вершину забраться, а удержаться на этом пике очень тяжело. Я не считаю, что сезон потерян, тем более еще впереди будут турниры. Это не был совсем провал, один этап Гран-при России Влад выиграл, на втором взял бронзу. Это неплохие результаты. Конечно, в сравнении с победой на чемпионате России это не так хорошо. Просто в дальнейшем надо держать марку", - добавил тренер.

Дикиджи 21 год. Он является чемпионом России 2024 года и многократным победителем этапов Гран-при России. На чемпионате России 2025 года он стал седьмым.