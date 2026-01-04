Романцев считает, что Черчесов доказал свой тренерский профессионализм

Черчесов возглавляет "Ахмат", который занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 4 января. Станислав Черчесов уже доказал свой профессионализм в качестве главного тренера успешной работой со сборной России по футболу, польской "Легией" и венгерским "Ференцварошем". Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев.

Черчесов возглавляет грозненский "Ахмат", который занимает 8-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда набрала 22 очка в 18 турах.

"Что касается Черчесова, то свой профессионализм он уже доказал качественной работой со сборной на чемпионате мира, в Польше, Венгрии, да и в том же "Динамо". Стало быть, веры в себя ему не занимать. Уверен, что мы еще не раз в этом убедимся", - сказал Романцев.

Черчесову 62 года, до "Ахмата" он тренировал сборную Казахстана, которую покинул в 2025 году. Ранее он также был главным тренером венгерского "Ференцвароша", с которым дважды выиграл чемпионат и один раз - кубок страны. Вместе с "Легией" он стал чемпионом Польши и обладателем кубка страны. С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России, вместе с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.

Также Черчесов работал в пермском "Амкаре", "Жемчужине" из Сочи, московском "Спартаке", австрийских клубах "Ваккер-Тироль" и "Куфштайн".