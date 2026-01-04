31 российский легкоатлет уже выполнил квалификационный норматив на ЧЕ-2026

Турнир пройдет с 10 по 16 августа в Бирмингеме

Редакция сайта ТАСС

Данил Лысенко © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. К началу 2026 года 31 российский легкоатлет уже сумел выполнить квалификационный норматив к летнему чемпионату Европы в Великобритании. Согласно материалам, имеющимся в распоряжении ТАСС, 13 из них специализируются в спортивной ходьбе.

Чемпионат Европы по легкой атлетике, который пройдет с 10 по 16 августа в Бирмингеме, станет главным континентальным стартом сезона. Квалификационный отбор в большинстве дисциплин стартовал 27 июля, в ходьбе, марафоне, беге на 10 000 м и многоборье - 27 января.

В спортивной ходьбе квалификационные нормативы выполнили Сергей Кожевников, Данила Мартынов, Максим Денисов, Василий Мизинов, Артемий Вершинин, Рейхан Каграманова и Эльвира Новосельцева (все - дистанция 20 км), Александр Гарин, Александр Городсков, Сергей Шарыпов, Максим Пьянзин, Максим Бойко и Клавдия Афанасьева (все - 35 км).

Также с задачей выполнения квалификационного норматива на ЧЕ-2026 уже справились Ярослав Ткалич (бег на 100 м), Илья Сазонов (200 м), Владимир Никитин (10 000 м), Федор Иванов и Владимир Лысенко (оба - 400 м с барьерами), Данил Лысенко, Степан Веткин и Илья Иванюк (все - прыжки в высоту), Семен Бородаев (толкание ядра) и Валерий Пронкин (метание молота).

У женщин норматив выполнили Юлия Караваева (бег на 100 и 200 м), Полина Ткалич (400 м), Эмилия Тангара (400 м с барьерами), Мария Кочанова (прыжки в высоту), Полина Кнороз (прыжки с шестом), Виолетта Игнатьева (метание диска), Софья Палкина (метание молота) и Валерия Москвитина (семиборье).

Выполнение квалификационного норматива не является основанием для включения российских легкоатлетов в список участников чемпионата Европы. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в марте 2022 года приняла решение не допускать россиян и белорусов до участия в своих турнирах после обострения ситуации на Украине.