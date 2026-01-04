Романцев признался, что не верил в чемпионство "Краснодара" в прошлом сезоне

Краснодарская команда в сезоне-2024/25 впервые стала чемпионом страны

Игроки "Краснодара" © Степан Ноздрев/ ТАСС

ТАСС, 4 января. Бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России по футболу Олег Романцев не верил в чемпионство "Краснодара" по ходу прошлого сезона. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

По итогам сезона-2024/25 "Краснодар" впервые стал чемпионом России.

"Признаюсь, в прошлом чемпионате в его ["Краснодара"] победу я не верил, - сказал Романцев. - Потому испытываю какое-то чувство вины перед краснодарцами. Ведь когда полыхнул яркой игрой "Спартак", то сказал, что все складывается в его пользу. Но не получилось".