Дарья Непряева заняла шестое место в масс-старте на "Тур де Ски"

Победительницей заключительного этапа многодневки стала норвежка Каролине Симпсон-Ларсен

Редакция сайта ТАСС

Дарья Непряева © MAXIM THORE/ Bildbyran/ Sipa USA via Reuters Connect

РИМ, 4 января. /ТАСС/. Российская лыжница Дарья Непряева заняла шестое место в масс-старте свободным стилем на "Тур де Ски". Соревнования прошли в Италии.

Победительницей гонки стала норвежка Каролине Симпсон-Ларсен. Второе место заняла американка Джессика Диггинс, третьей к финишу пришла норвежка Хейди Венг.

Непряевой 23 года, она является чемпионкой мира среди юниорок и серебряным призером юниорского мирового первенства, дважды становилась чемпионкой России и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны.

"Тур де Ски" проходил с 28 декабря по 4 января в Италии и является частью Кубка мира сезона-2025/26. Масс-старт стал последней гонкой многодневки.