Дарья Непряева заняла шестое место в масс-старте на "Тур де Ски"
15:13
РИМ, 4 января. /ТАСС/. Российская лыжница Дарья Непряева заняла шестое место в масс-старте свободным стилем на "Тур де Ски". Соревнования прошли в Италии.
Победительницей гонки стала норвежка Каролине Симпсон-Ларсен. Второе место заняла американка Джессика Диггинс, третьей к финишу пришла норвежка Хейди Венг.
Непряевой 23 года, она является чемпионкой мира среди юниорок и серебряным призером юниорского мирового первенства, дважды становилась чемпионкой России и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны.
"Тур де Ски" проходил с 28 декабря по 4 января в Италии и является частью Кубка мира сезона-2025/26. Масс-старт стал последней гонкой многодневки.