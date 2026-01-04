Дарья Непряева стала 10-й в общем зачете "Тур де Ски"

Победительницей многодневной гонки стала американка Джессика Диггинс

Редакция сайта ТАСС

Дарья Непряева © action press via Reuters Connect

РИМ, 4 января. /ТАСС/. Российская лыжница Дарья Непряева заняла 10-е место в общем зачете многодневной гонки "Тур де Ски". Соревнования проходили в Италии.

Первое место в третий раз в карьере заняла американка Джессика Диггинс. Второй стала представительница Австрии Тереза Штадлобер, третьей - норвежка Хейди Венг.

Непряевой 23 года, она является чемпионкой мира среди юниорок и серебряным призером юниорского мирового первенства, дважды становилась чемпионкой России и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны.

"Тур де Ски" проходил с 28 декабря по 4 января и является частью Кубка мира сезона-2025/26.

Рекордсменками по количеству побед в общем зачете "Тур де Ски" являются польская лыжница Юстина Ковальчик и норвежка Тереза Йохауг. Он выигрывали многодневку по четыре раза. В сезоне-2021/22 победительницей "Тур де Ски" стала россиянка Наталья Непряева, которая является родной сестрой Дарьи Непряевой.