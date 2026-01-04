Романцев считает, что прошлогоднее чемпионство сделало "Краснодар" крепче

Краснодарская команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России после первой части сезона

Олег Романцев © Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 4 января. Победа в чемпионате России по футболу прошлого сезона сделало "Краснодар" крепче и научила его, как завоевывать титулы. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев.

По итогам сезона-2024/25 "Краснодар" впервые стал чемпионом России.

"Сейчас видно - чемпионство сделало "Краснодар" крепче и научило тому, как покорять золотую вершину. О буквально дышащем в спину краснодарцам "Зените" я уже говорил. И то, что он в равной степени претендует на золотую концовку, сомнений не вызывает, что позволяет подбор классных исполнителей. А уж о победном опыте и говорить нечего", - сказал Романцев.

"При всем уважении к идущему третьим "Локомотиву" объявлять его еще одним конкурентом на золото повременю. Как и ЦСКА с моим "Спартаком". Но того, что все они способны попортить кровь двум главным соискателям, не исключаю. И, думаю, уже через пару-тройку туров весеннего старта первенства мы уже прикинем, в каком состоянии клубы вернулись из трудовой зимы и на что они способны", - добавил он.

После 18 туров "Краснодар" занимает 1-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 40 очков. На второй строчке идет "Зенит" (39 очков), далее следуют "Локомотив" (37) и ЦСКА (36). "Спартак" с 29 очками располагается на 6-й строчке, 5-е место занимает калининградская "Балтика" (35 очков).