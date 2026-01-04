"Ак Барс" со счетом 5:0 разгромил "Автомобилист" в матче КХЛ

Встреча прошла в Казани

Игроки "Ак Барса" © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 4 января. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 5:0 обыграл "Автомобилист" из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

Заброшенными шайбами отметились Артем Галимов (16-я минута), Александр Хмелевский (17), Александр Барабанов (17), Григорий Денисенко (45) и Михаил Фисенко (45).

Ворота "Ак Барса" защищал Тимур Билялов. Он в третий раз в сезоне не пропустил ни одной шайбы за матч.

"Ак Барс" одержал четвертую победу подряд. Казанская команда с 58 очками в 42 играх занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Автомобилист" прервал серию из пяти побед. Клуб из Екатеринбурга набрал 49 очков в 41 матче и располагается на 4-й строчке на Востоке.

В следующем матче "Ак Барс" примет омский "Авангард", "Автомобилист" на выезде сыграет с челябинским "Трактором". Обе встречи пройдут 6 января.